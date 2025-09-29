九州六大学野球秋季リーグの最終順位が決定し、優勝した西南大、2位北九大、3位九国大が10月25日開幕の全九州大学野球選手権への出場を決めた。同選手権には九州4連盟の秋季リーグまたは秋季大会の各上位3チームずつが参加。優勝チームは11月14日に開幕する明治神宮大会の出場権を得る。北九大は九州地区北部の3位と、九国大は九州地区北部の2位とそれぞれ初戦で対戦。西南大は準々決勝からのシードで、26日に南部九州2位―