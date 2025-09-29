九州六大学野球の秋季リーグ戦（西日本新聞社など後援）は29日、福岡県春日市のオクゼン不動産ベースボールスタジアムで優勝決定戦があり、西南大が北九大に21―2で大勝し、2季連続9度目の優勝を飾った。西南大と2位の北九大、3位の九国大は明治神宮大会出場を懸けた全九州大学野球選手権（10月25日開幕、みずほペイペイドームなど）に出場する。◇◇19安打21得点の猛攻で西南大が逆転優勝を