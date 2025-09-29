草津町の黒岩町長からわいせつな行為を受けたとうその告訴などをしたとして、虚偽告訴と名誉毀損の罪に問われた元町議会議員に対し前橋地裁は２９日、懲役２年、執行猶予５年の有罪判決を言い渡しました。 判決によりますと、草津町の元町議の新井祥子被告（５６）は２０２１年１２月、町長室で黒岩町長から強制わいせつの被害を受けたとする虚偽の告訴状を前橋地検に提出しました。また「町長と肉体関係を持った」などと記載した