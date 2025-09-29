バスケットボールBリーグ2部（B2）のライジングゼファー福岡などが29日発表した福岡市内に新設する「福岡アリーナ（仮称）」は、プロに限らず福岡県内の多様な世代、チームの選手たちがプレーできる新しい「バスケの聖地」となりそうだ。運営側は延べ床面積約1万4000メートルというスペースや国内最大級の大型ビジョンなどの設備を生かし、展示会やコンサート、地域イベントなどさまざまな活用方法を検討している。ただ、クラ