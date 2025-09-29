前橋市の小川市長が、市の幹部職員の既婚男性と複数回ホテルで面会していたことが報じられたことを受け、市議会は２９日、議長が各会派から意見などを集約し市長に書面で提出しました。 前橋市の小川市長は、今月２４日、市の幹部職員の既婚男性と複数回ラブホテルに行っていたことが報じられ、ホテルに行ったことは認めたものの男女関係については否定しています。 この問題を受け、前橋市議会は、２９日、議長が各会派から質問