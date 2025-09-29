このフォームは「誰のマネですか」?超人?の愛称で知られる元プロ野球選手・糸井嘉男さんが、SNSでクイズを出しファンを賑わせている。糸井さんは「警察官がストラックアウト！近っ！笑」とつづり、インスタグラムに動画を投稿。一日警察署長を務めた糸井さんが制服姿でパネルを次々と抜き、ガッツポーズを掲げているが、映像には「誰のマネですか」と問いかけが記されている。問いかけをした糸井嘉男さん(インスタグラム@ito