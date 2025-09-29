＜LIVEしずおか 井手春希キャスター＞ ここからは県政担当の坪内記者と県内で始まった「赤ちゃん食堂」についてお伝えします。 【写真を見る】助産師が始めた“赤ちゃん食堂”が話題 離乳食を食べながら育児相談も=静岡・御前崎市 ＜坪内明美記者＞ 「赤ちゃん食堂」は離乳食や親の食事が用意され、助産師に育児相談ができる新たな子育て支援の形です。9月29日、静岡県御前崎市の助産院で開かれた様子を取材しました。