竜巻による被害を受けた静岡県牧之原市。市は仮設住宅の建設に必要な土地を用意していると明らかにしました。 【動画】竜巻被害の静岡県牧之原市 仮設住宅50戸分の土地を用意 トレーラーハウスも検討 県と調整急ぐ 2025年9月5日、国内最大級の竜巻で被害を受けた静岡県牧之原市では28日の時点で813棟の住宅に被害が確認されています。29日、牧之原市は、仮設住宅用として50戸ほどが建設可能な約6000平方メート