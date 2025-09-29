元モーニング娘の保田圭が自身のInstagramを更新。息子とのほっこりしたひとときをシェアした。投稿では「息子が肌にクリームを塗ってくれて髪の毛も乾かしてくれましたほっこり愛しすぎる時間」と綴り、愛情溢れる瞬間を動画と複数枚の写真を添えてアップした。この投稿にファンからは「可愛すぎるー」「ママのこと大好きなのが伝わってきます」「仲良し親子」などの温かいコメントが多く寄せられた。保田は2013年5月に料理研究家