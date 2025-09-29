韓国時代劇ドラマの名作『馬医』が、BS12 トゥエルビで10月1日からリバイバル放送される（毎週水・木曜後4：00〜2話連続）。【写真】チョ・スンウ＆イ・ヨウォン『馬医』感動再び『宮廷女官チャングムの誓い』『イ・サン』『トンイ』などの巨匠イ・ビョンフン監督作。馬の名医から人間の名医となった実在の人物の生涯を描いた歴史医療ドラマ。韓国では2012年〜13年に放送され、日本ではNHKでも放送された。17世紀・朝鮮王