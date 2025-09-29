昨年9月に90歳で永眠した声優の大山のぶ代さんを偲ぶ会が、一周忌に当たる29日に東京都港区のオークラ東京で開催された。発起人はタレントの毒蝮三太夫と黒柳徹子。毒蝮をはじめ、親交の深かった声優仲間の野村道子、野沢雅子や女優の十朱幸代ら約250人が出席した。毒蝮はあいさつで、大山さんの夫で2017年に死去した砂川啓介さんの葬儀でも弔辞を頼まれた事に触れ「夫婦のあいさつを送らねばならない立場は非常に寂しいし辛い