9月28日午後、新潟県佐渡市石名の山で神奈川県から訪れていた80代男性の行方が分からなくなり、現在も見つかっていません。 28日午後1時すぎ、佐渡市石名の山で神奈川県川崎市から1人で訪れていた80代男性の行方が分からなくなりました。警察によりますと、男性は写真撮影のために訪れていて、石名の撮影スポット“天然杉”の周辺で転倒し、動けなくなったということです。男性は携帯電話のメッセージアプリ機能で「転んで