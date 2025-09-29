大分放送（大分市）は29日、業務用のクレジットカードを不正利用するなどし、約1220万円を着服したとして、30代男性社員を同日付で懲戒解雇処分にしたと発表した。男性は全額弁償する予定で、同社は被害届を出さないとしている。同社によると、社員は2月ごろから、業務用クレジットカードを使って購入したギフトカードを現金化して着服するなどしていた。同社は「管理体制も含め改めるべき点を検証した上で、再発防止に取り