小泉進次郎氏（資料写真）自民党総裁選の投開票日（１０月４日）まで１週間を切った２９日、報道各社の情勢調査がほぼ出そろった。小泉進次郎農相（衆院１１区）と高市早苗前経済安全保障担当相が首位を巡ってしのぎを削り、林芳正官房長官が追う展開−との見立てが大勢だ。議員票獲得では小泉氏、党員・党友票（地方票）では高市氏がそれぞれリードしているとみられるという。総裁選には茂木敏充前幹事長、小林鷹之元経済安保