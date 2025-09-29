29日朝は雷で目が覚めたという人もいるのではないでしょうか？ 薩摩地方では29日、1時間に50ミリの大雨となったところもありました。一方で、奄美大島は晴れて気温が上がり、真夏のような光景が見られました。 29日午前5時すぎの枕崎市の様子です。辺りが一瞬明るくなり、雷鳴が聞こえます。 29日朝は薩摩地方を中心に雨や雷雨となり、いちき串木野市では1時間に50ミリの非常に激しい雨を観測しました。 一方、奄美大島では