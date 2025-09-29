女優の芳根京子が「夏の三大楽しみの一つ」を満喫したことを明かし、話題だ。２９日にインスタグラムで「遅ればせながら！２０２５年夏の三大楽しみの一つでした！とにかく大興奮でした！！ありがとうございます！！！」とパンダの絵文字を混ぜながらつづると、「パンダコパンダ展」に訪れた際の写真複数枚を披露。ボーダーのトップスにロングスカートを合わせたコーデで、無邪気に世界観を満喫する様子がたくさんアップされた