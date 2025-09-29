◆パ・リーグ西武―ロッテ（２９日・ベルーナＤ）西武のレアンドロ・セデーニョ内野手が来日３年目で初の三塁打を放った。「７番・ＤＨ」で先発出場。１点リードの５回、先頭のセデーニョが石川柊の直球を振り抜いた打球は高々と舞い上がり、右翼フェンスに直撃した。クッションボールが転々とする間にセデーニョは両手を広げ悠々と三塁に到達した。セデーニョは２３年から２年間オリックスでプレーし、今季から西武に移籍