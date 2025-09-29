◆ＡＣＬＥ▽１次リーグ第２戦ＪＤＴ―町田（３０日、マレーシア・ジョホールバル）町田は２９日、マレーシア王者ＪＤＴ（ジョホール・ダルル・タクジム）とのアウェー戦に向け、当地で調整を行った。日本サッカー界にとっての“歓喜の地”でアジア初勝利を狙う。＊＊＊当地マレーシア・ジョホールバルは、日本が初めてＷ杯の出場権を勝ち取った「ジョホールバルの歓喜」（９８年フランスＷ杯予選）の地。第１戦は