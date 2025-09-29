■Prime Videoでは『BMSG FES’25』のライブPPVも配信中 【写真】『BMSG FES’25』集合ショットDay1＆Day2 9月27日、28日の2日間、お台場BMSG FES特設会場にて開催された『BMSG FES’25』。このたびBMSGオフィシャルSNSにて、出演者の集合ショットが公開された。 『BMSG FES’25』にはSKY-HI、Novel Core、BE:FIRST、Aile The Shota、MAZZEL、REIKO、STARGLOWが出演。さらに「Special Shot LIVE」にはHANAが登場し、ライブを盛