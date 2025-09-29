大分放送 大分県大分市の大分放送は29日、業務用クレジットカードを不正に利用するなどし総額1200万円以上を着服したとして30代の男性社員を懲戒解雇処分にしたと発表しました。 懲戒解雇処分となったのは大分放送に勤務する30代の男性社員です。 大分放送によりますと、この社員は2025年2月ごろから業務用のクレジットカードを不正に利用しギフトカードを購入、その後現金化していました。 また虚偽の