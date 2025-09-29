◇プロ野球パ・リーグ 西武-ロッテ(29日、ベルーナドーム)本拠地最終戦の先発マウンドを託された西武・渡邉勇太朗投手が6回無失点の好投を披露しました。ロッテとの前回対戦ではマダックスでプロ初の完封勝利をあげていた渡邉投手。この日も初回から三者凡退の好投を披露します。西武打線は2回にネビン選手のソロHRで先制。援護をもらった渡邉投手は2回に2つの四球を与えるも、ヒットは許しませんでした。結局、3回と5回にそれぞれ