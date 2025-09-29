フリーアナウンサー吉田悠希（33）が29日、自身のインスタグラムを更新。21日に出産した第2子の退院を報告した。22日の更新で「昨日、第二子となる女の子を無事に出産しました」と報告していた吉田は「昨日、無事に退院しました。セレモニードレスがまだぶかぶか」とつづり、白いセレモニードレスを着た第2子女児の写真を披露した。そして「娘は黄疸で数日遅れての退院となったので心配な気持ちで帰宅していましたが、ようやく家族