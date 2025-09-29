【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中島健人が、10月29日にリリースする2ndシングル「IDOLIC」のMVを公開した。 ■中島健人という人生の主題歌 中島健人が自身で作詞した「IDOLIC」は、これまでアイドルとして貫いてきた人生を背負い、そして“アイドル”以上の存在へ進化していくという決意表明と、ファンタジーの世界を超えて毒々しいまでの中島健人の魅力に囚われてほしいという想いが詰まったキラー