任期満了に伴う岡山市長選挙は現職と新人のあわせて4人が激しい選挙戦を繰り広げています。シリーズでお伝えしています候補者の主張。きょうは「新アリーナ構想」についてです。 【写真を見る】【岡山市長選2025】候補者の主張②「新アリーナ構想についてどう考える」 岡山市長選挙に立候補しているのは、いずれも無所属で現職と新人のあわせて4人です。 「新アリーナ構想」についてどう考える