（台北中央社）衛生福利部（保健省）は29日、東部・花蓮県で発生した洪水被害に対する募金活動で、受け付け開始から4日間で4億3000万台湾元（約21億円）を超える寄付金が寄せられたと発表した。目標額を5億元（約24億円）としており、国内外から寄付を募っている。受け付けは来月24日まで。募金活動は同部所管の財団法人、賑災基金会が25日から行っている。28日午後11時59分までの統計で、寄付件数は18万件を超え、金額は4億3353億