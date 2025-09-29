（台北中央社）台風18号に伴う大雨の影響で東部・花蓮県の一部地域が深刻な洪水被害に見舞われたことを受け、ローマ教皇レオ14世は28日午前のミサで、台湾を含め、台風18号被害を受けた国々の被災者に祈りをささげた。外交部（外務省）は29日、教皇のお見舞いは「台湾とバチカン市国の深い友情を十分に示すもの」だとし、林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）が頼清徳（らいせいとく）総統に代わって感謝の意を示した。外交部に