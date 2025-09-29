横浜FCのスタジアムMCを努める三田萌日香さんが９月28日、自身のインスタグラムを更新。ユニホーム姿のショットを公開し、注目を集めている。横浜FCは同日、J１第32節で湘南ベルマーレとホームのニッパツ三ツ沢球技場で対戦。同じくJ１残留を目ざす相手との大一番を１−０で制した。この試合後、女性アイドルグループ『アイオケ』でボーカルとリーダーを担当する25歳は、泣き顔の絵文字とともに、こう勝利の喜びを発信した。