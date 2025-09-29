現地９月28日に開催されたラ・リーガ第７節で、久保建英を擁するレアル・ソシエダが、昨季王者のバルセロナと敵地で対戦。中心選手の久保は57分から出場し、決定機を迎えるも今季２点目は奪えず、１−２で接戦を落とした。セルヒオ・フランシスコ新監督が率いるソシエダは、開幕５戦未勝利の後、前節で浅野拓磨が所属するマジョルカを１−０で撃破。ようやく初勝利を挙げたものの、連勝とはならず。現在、残留ラインぎりぎりの