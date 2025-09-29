2025年9月29日（月）、お茶の『土倉』から、『天玉』ブランド初となる『プレミアムティーバッグほうじ天玉』と『ゴールデンほうじ茶』の簡便商品『ゴールデンほうじ茶ティーバッグ』が発売されました。 半世紀に渡り、北海道民から愛されてきた『天玉』に、『プレミアムティーバッグ煎茶天玉』の姉妹商品として、本格的な味わいをティーバッグで楽しむことができる『プレミアムティー