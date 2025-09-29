9月29日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― 暁飯島工業 [東証Ｓ]決算月【8月】9/29発表 毎年2月末時点で300株以上を保有する株主を対象に、茨城県産品カタログギフト（保有株数に応じて4000～1万2000円相当）を贈呈する。 株探ニュース