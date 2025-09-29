古くなったTシャツやタオル、穴のあいたくつ下、着なくなったYシャツなどは、捨てる前にひと工夫を。ここでは、家じゅうの古布を活かす掃除術4つと、ボロボロとほつれにくいウエスのつくり方を紹介します。教えてくれるのは、整理収納アドバイザー1級・クリンネスト1級で、お掃除スペシャリストのせのお愛さんです。1：Tシャツは手で裂いて「ウエス」にTシャツを雑巾にするときは、ハサミでザクザク切るのではなく、切り込みを入れ