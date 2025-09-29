節約は「我慢」ではなく、暮らしをシンプルに整えるための工夫。ものをもちすぎず、本当に必要なことにお金と時間を使うミニマリストの考え方は、家計管理にも大きなヒントをくれます。今回は、夫・子どもと3人で暮らすミニマリストのカヨさんが、毎日の買い物や生活習慣のなかで取り入れている5つの方法をご紹介。どれも無理なく続けられ、気づけばお金が自然と貯まっていく仕組みづくりです。1：週1回、食品宅配で1週間分の食材