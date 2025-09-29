◇インターリーグナショナルズ0―8ホワイトソックス（2025年9月28日ワシントン）ナショナルズの小笠原慎之介投手（27）が、メジャー1年目の戦いを終えた。シーズン最終戦のホワイトソックス戦は2番手で登板。0―5の5回に2番手でマウンドに上がり、1/3回を3安打2失点だった。2試合に先発後、8月からは中継ぎに転向。1年目は23試合で1勝1敗、防御率6・98に終わった。貴重な経験を積んだ左腕は「挑戦して良かった。濃い