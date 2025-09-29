熊本市の小学校で、地域が主体となった新たな取り組みが始まりました。それは教室で朝ご飯を食べるということです。その背景にある事情とは?熊本市中央区の本荘小学校。ランチルームに子どもたちが集まっています。給食の時間かと思いきや…実は、午前7時45分頃。授業が始まる前です。子どもたちに提供されたのは、朝食のパンです。 ｢朝ごはんを食べていない｣という児童が多い実態を受けて、本荘校区社会福祉協議会が企画