将棋のALSOK杯第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）挑戦者決定リーグは29日、東京都渋谷区の将棋会館で1局を行い、後手の永瀬拓矢九段（33）が佐々木勇気八段（31）を116手で下した。永瀬は1勝、佐々木は1敗。相掛かりの一戦は、中盤から激しい切り合いとなり、両者の王が単独行で接近戦となるスリリングな進行。相入王の様相を呈し、永瀬は入王に成功したが佐々木は攻めを選択、最後は手が切れた