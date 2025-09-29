メイプル超合金のカズレーザー（41）と、お笑い芸人スギちゃん（52）が29日、都内で「映画『トロン：アレス』東京侵食ナイト」に出席した。ディズニーから10月10日に日米同時公開される「トロン：アレス」は、長編映画として世界で初めてCGを本格導入した映画「トロン」の最新作。高度なAIプログラムを実体化させることに成功した世界で、制御不能となった最強のAI兵士が現実世界を侵食することから物語が展開する。オープニングで