アルピニスト野口健氏（52）の長女で登山家の野口絵子さん（21）が29日、X（旧ツイッター）を更新。「ミス日本コンテスト2026」のファイナリストに選出されたと発表した。「ご報告このたび『第58回ミス日本コンテスト2026』のファイナリストに選出いただきました」と書き出し、自身の写真や賞状の写真を複数アップ。「自然の美しさを奪ってしまう存在でもある私たち人間は、これからどう向き合うべきなのか。様々な現場を見て