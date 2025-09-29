「2025ミス・ジャパン」日本大会が29日、都内で行われ、約4000人の応募者の中から、神奈川県出身の仲道真理子さん（23）が栄冠を手にした。「スピーチでは『人との出会いは人生を変える』と話しましたが、今回いろんな人に出会いました」とし、「これからも人との出会いを大切にし、ミス・ジャパンの名に恥じぬよう活動をしていきたいです」。30歳以上を対象にしたミス・ジャパン・プレミアは阿部真美さん（43）、ミスター・ジャパ