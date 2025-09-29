元「モーニング娘。」でタレントの後藤真希さん（40）が2025年9月26日、自身のインスタグラムを更新。40歳の誕生日を報告した。「40歳！！楽しむぞー！」後藤さんは、「大阪LIVE、遊びに来て頂いた皆様ありがとうございました」と感謝を伝え、ショーパンを履きこなす衣装ショットや、ウエスト部分の肌が少し見えるデニムコーデなど7枚の写真を投稿。「この日は私の誕生日でもあって貴重な1日になりました」と誕生日を迎えたことを