福岡市は、南区で国勢調査を行っていた調査員が「調査員証」を紛失したと29日、発表しました。「調査員証」は、国勢調査員が世帯を訪問する際に携帯を義務づけられている顔写真付きの身分証です。福岡市によりますと、南区を担当する調査員が23日に調査対象の家を訪ねた際に調査員証を提示しようとして、ないことに気づきました。自宅や調査ルートを探しても見つからず、警察に遺失届を提出しました。これまでに、悪用された