全日本大学野球連盟は２９日、ホームページのプロ志望届提出者のリストを更新。上武大・西原太一外野手（４年＝宮崎商）らが新たに加わり、計１３０人になった。西原は身体能力に優れた右の強打者。スイングスピードは大学球界屈指だ。１学年上の荒巻悠（現巨人）にもひけをとらないパワーの持ち主として注目されている。高校では、昨夏の甲子園に出場した日本航空（山梨）の速球派右腕・柳沢拓輝が提出し、計１０４人になっ