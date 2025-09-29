『嵐に舞うプシュケ』（おむ・ザ・ライス/KADOKAWA）第12回【全13回】【漫画】『嵐に舞うプシュケ』を第１回から読む嵐のような出会いが、平凡で退屈だった人生を変えていく――。金欠の大学生・卯野みつばはバイト漬けの日々を送っていた。ある日、芸術専攻の金持ちイケメン・満谷怜と出会い、1回3千円で彼の研究室の掃除を引き受けることに。怜は口数が少なく愛想もない、おまけに偏食でブランド服をガンガン汚す変な人。自分と