今年の県産のコメの品質について、てんたかくと富富富の2品種はおおむね良好な見込みである一方、コシヒカリは一部で白未熟粒や斑点米の発生がみられることが分かりました。きょうの県議会県土整備農林水産委員会で、県は農協や生産者への聞き取りなどをもとに、今年産のコメの品質の概況を示しました。それによりますと、てんたかくと富富富の2品種はおおむね良好な見込みである一方、県内で最も作付面積の多いコシヒカリについて