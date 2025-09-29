去年1月の能登半島地震で施設が被災した氷見市の小学校で、すべての復旧工事が完了しました。不便な学校生活の中で子どもたちが学んだのは、協力し合い、困難を乗り越えることの大切さでした。復旧工事が完了した氷見市の宮田小学校です。きょうは全校児童と学校関係者、工事業者が体育館に集まりました。そして金原礼子校長が、不便な学校生活を過ごしてきた児童たちをねぎらい、復旧にあたった工事関係者に感謝の言葉を述べまし