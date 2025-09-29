【ベルリン共同】ドイツの首都ベルリン市の区当局が、従軍慰安婦の被害を象徴する少女像を公有地から撤去するよう命じたことを受け、韓国系市民団体は29日、存続を求めて行政裁判所に仮処分申請したと明らかにした。