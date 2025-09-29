タレントの野沢直子が２７日、日本テレビ系「満天☆青空レストラン」に出演。米国でのバイトの様子を明かした。この日は野沢と、野沢と公私ともに仲がいい椿鬼奴が稲城市の稲城梨を堪能。梨のスムージーやチーズケーキ、春巻きなどに舌鼓を打った。野沢はこの収録の翌日に米国に帰るといい、毎年どれぐらい日本にいるのか？と宮川大輔に聞かれ「毎年だいたい２カ月、夏休みで帰って来る」といい、宮川も「いいなあ」とポツリ