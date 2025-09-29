本記事はPRを含む動画をもとに制作した記事です。 「『ぜひ働かせてほしい』と言われる会社の採用方法を教えます。求人に頼らずに人を集めまくるためのポイントとは？」と題した動画で、マーケティング侍・りゅう先生とInstagram運用のプロ・関根氏が、今注目のSNS採用のノウハウについて語った。 冒頭、りゅう先生は「Indeedとか、そういう求人採用媒体にお金を投下しても全然応募が来ない」と、多くの企業が抱える採用