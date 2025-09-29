着替えをして、姿見で全身のチェックしてたら、後ろにじっと私のことを見ているバンビがばっちり映っていました。 いつも興味なさそうにしてるけど、こっそりこっち見てんじゃん！好きなんじゃん！？こっそりしてたつもりだろうけどバレてますよ！ 何を思って見つめているかは分かりませんが、勝手に飼い主は愛だと思っております！！