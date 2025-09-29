女子サッカー・SOMPO WEリーグ、アルビレックス新潟レディースは 27日、ホームで日テレ･東京ヴェルディベレーザと対戦。 今季初の連勝を目指し、首位の相手に粘り強い戦いを見せましたが0対1で敗れ、連勝とはなりませんでした。 試合後の監督、選手のインタビューです。 【橋川和晃 監督】 本当に選手たちは最後まで勝利を諦めずに、勇敢に戦い続けたゲームだったと思っています。