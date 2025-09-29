身につけて撮影ができる「ウェアラブルカメラ」。県警は9月から交通指導の取り締まりに導入しています。状況や証拠を記録するための「ウェアラブルカメラ」。29日は取り締まりの様子が公開されました。29日の新潟市西区。走行中の車に目を配る警察官の胸元にあったのは、「撮影中」の表示がついた小型のカメラです。〈県警本部 交通指導課山田展史企画指導補佐〉「交通指導の取り締まりにおいてウェアラブルカメラを活用している